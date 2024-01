La Lazio sfida l’Udinese per la rincorsa alla zona Champions

Vincere per dare continuità alla striscia positiva aperta di due successi, contro Empoli e Frosinone, per continuare a sognare la rimonta alla Champions League. E’ questo l’obiettivo della Lazio che, nella prima trasferta del 2024, sfida l’Udinese reduce dal successo contro il Bologna.

Un impegno, quello della truppa di Sarri, da affrontare senza Immobile e Luis Alberto, i due leader tecnici biancocelesti. Il capitano, fermato da un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra, punta a rientrare per le Final Four di Supercoppa Italiana mentre lo spagnolo sembra leggermente più indietro nel recupero. Entrambi, comunque, non saranno disponibili per la trasferta in terra friulana al contrario di Romagnoli, finalmente recuperato dopo il problema al polpaccio.

In attacco, invece, confermati Zaccagni, Castellanos e Isaksen. Gli ultimi due sono confermati dopo aver trascinato la squadra alla rimonta contro il Frosinone; Felipe Anderson probabilmente si siederà in panchina. Il brasiliano, alle prese con il rinnovo contrattuale e uno stato di forma non eccellente, potrebbe essere così la carta da giocare a partita in corso per cercare di portare a casa la prima vittoria del 2024.