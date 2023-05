Udinese, con la Lazio in campo con la maglia arcobaleno per la campagna “A+Love” (FOTO)

In occasione del 17 maggio, Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, l’Udinese ha annunciato che domenica contro la Lazio scenderà in campo con una speciale maglia arcobaleno. In questo modo il club friulano vuole esprimere il suo supporto alla campagna “A+Love” della Lega Serie A, realizzata in collaborazione con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri).

IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’UDINESE

La FOTO della maglia arcobaleno dell’Udinese