Udinese-Juventus 0-1, Chiesa: “Abbiamo fatto il nostro campionato, mia stagione molto difficile”

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell’immediato post-partita di Udinese-Juventus 0-1, ultima partita del campionato che ha visto proprio l’ex Fiorentina segnare la rete decisiva a metà secondo tempo. “Sono contento per il gol di oggi, abbiamo fatto il nostro campionato se consideriamo che saremmo in Champions League con i punti che ci hanno tolto – afferma Chiesa – Abbiamo dovuto pensare ad altro alla fine, adesso dovrò pensare alla Nazionale per poi tornare qua”. Sul bilancio della sua annata: “Per me è stata una stagione molto difficile, rientravo da un grave e lungo infortunio. Non è stato semplice.”