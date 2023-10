Udinese-Genoa 2-2, Sottil: “Siamo in crescita, sono sicuro risaliremo la classifica”

“Nel primo tempo siamo stati un po’ colpiti dall’ansia di far risultato, mentre nella ripresa l’ordine in campo ci ha permesso di pareggiare il risultato”. Queste le parole di Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, intervenuto ai microfoni di DAZN in seguito al pareggio interno per 2-2 ottenuto contro il Genoa. “Ringrazio i nostri tifosi, che restano in ogni partita un valore assoluto con il loro attaccamento a questa squadra – ha subito sottolineato Sottil -. Sappiamo di non star attraversando un buon momento, ma sono contento che i ragazzi abbiano lottato fino all’ultimo ottenendo poi questo punto. Il Genoa è una delle squadre più in forma del campionato, quindi questo è un punto che ci fa ben sperare”.

“Abbiamo sicuramente commesso un errore sul primo gol subito – ha proseguito il tecnico del team friulano – mentre l’episodio della deviazione è stato decisivo per il secondo. Ho visto un po’ d’ansia da parte della squadra nel primo tempo, cosa che non deve succedere”. “Nel secondo tempo invece siamo stati molto più ordinati, pressando costantemente e tirando più del Genoa. Siamo in crescita, sono convinto che questa squadra ritornerà presto protagonista, risalendo la classifica. Lucca? Gli mancava solo il gol – ha chiosato Sottil -. Sta facendo un buon inizio di campionato, encomiabile quanto ha corso durante tutta la partita. Sappiamo bene quanto sia difficile far gol e ottenere buone prestazioni in questo momento, ma ho visto quanto tutti i ragazzi siano coinvolti nel progetto e quanto abbiano voglia di fare bene”.