Milan: “Falso il dato di un parcheggio da 15.000 posti in nuovo stadio, a Parco Sud solo 750 auto”

“In merito ad alcune notizie riportate sulla dimensione dei parcheggi previsti nell’ipotesi progettuale per il nuovo stadio di San Donato, pari a circa 15.000 posti auto all’interno del Parco Sud, AC Milan precisa che l’informazione non è assolutamente corretta: il vero numero di parcheggi a servizio del parco e dell’abbazia di Chiaravalle (e solo usati dallo stadio nelle poche ore in cui ci saranno eventi) potrà essere solo di circa 750 posti auto”. Lo ha scritto il Milan in una nota ufficiale in merito ai dettagli sul parcheggio del progetto del nuovo stadio a San Donato: “Il dato dei 15.000 è del tutto irreale e fuorviante: per un parcheggio da 15.000 posti – specifica il Milan – servirebbe un’area grande come l’intera area di intervento del progetto (inclusa tutta l’area san Francesco su cui sarà realizzato lo stadio, il museo, gli uffici e l’entertainment centre). 15.000 posti auto occuperebbero infatti circa 450.000mq, a fronte dei 460mila totali”.