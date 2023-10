Udinese-Genoa 2-2, Gilardino: “Rammarico per non averla chiusa e per il gol subito nel finale”

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo dell’Udinese nella sfida della sesta giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Complimenti ai ragazzi, era una partita molto difficile e importante per entrambe, l’Udinese è una squadra fisica e abbiamo tenuto bene il campo. Il rammarico è non averla chiusa e il gol preso nel finale un po’ ingenuo. Le energie non erano al 100%, ma abbiamo dimostrato di stare bene e di essere vogliosi di giocarci le partite”.

Sull’esperimento di Malinovskyi mezzala: “Con Ruslan ci stiamo lavorando sul quel ruolo, può giocare lì o anche più avanti come seconda punta, sulla trequarti o con i due in mezzo. Secondo me oggi ha fato molto bene perchè ci dà qualità, forza e visione di gioco. Sono contento”.