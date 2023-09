Torino, Zapata: “Sono in un club storico, posso essere decisivo”

“Sono molto contento di essere qua, sin dall’inizio sia la società che i tifosi mi hanno dimostrato il loro affetto”. Queste le parole di Duvan Zapata da nuovo giocatore del Torino “So che c’è tanto entusiasmo per il mio arrivo. Voglio ripagare questo affetto in campo e lo sforzo della società e del presidente, che voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto affinché io fossi qui. Non sono un tipo di tante parole, mi piace di più che sia il campo a parlare per me. Spero che già da domenica possa far vedere tutte le mie capacità. Ho fame, voglio lasciare il segno anche qua. Questo club è così storico, ho tanta voglia di fare bene. Posso essere un giocatore decisivo per questa squadra”.