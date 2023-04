Torino-Salernitana, Paulo Sousa: “Sempre aggressivi, servirà grande sforzo fisico”

Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Salernitana, match in programma domani e che vede i campani chiamati a un altro risultato utile dopo i cinque pareggi consecutivi delle ultime giornate di campionato. “Dobbiamo essere sempre aggressivi, forse ci mancano un paio di punti con Bologna e Sampdoria ma dobbiamo continuare a lavorare così senza guardare gli altri e la classifica – afferma il tecnico – Devo lavorare con la rosa che ho a disposizione, per questo giochiamo più verticali ed è difficile giocare con due punte.”

Sugli avversari di domani, Sousa loda il suo collega Juric: “Ha 70 partite sulla panchina del Torino, guida una squadra a sua immagine e somiglianza. Sarà un avversario difficile, con grande intensità e grande capacità difensiva. Per questo servirà anche un grande sforzo fisico, noi vogliamo sempre cercare di fare il risultato e alla fine della partita dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi.” La Salernitana dovrà fare a meno di Coulibaly a centrocampo, ma l’allenatore non si espone sulle scelte di formazione: “Stiamo valutando se inserire un giocatore in più a centrocampo oppure no, in alternativa potremmo usare un giocatore più utile nelle transizioni offensive.”