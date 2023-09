Torino-Roma oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Roma, valevole per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. A chiudere questo turno è un match tra due squadre reduci da una convincente vittoria. I granata hanno rifilato tre reti alla Salernitana, mentre i giallorossi addirittura sette all’Empoli per poi ripetersi in Europa League contro lo Sheriff. Secondo i bookmakers sarà la squadra di Mourinho a partire leggermente favorita, ma guai a sottovalutare l’impegno. La sfida è in programma oggi, domenica 24 settembre alle ore 20:45 all’Olimpico Grande Torino. Diretta streaming su Dazn.