Torino-Napoli, Juric: “In Italia mai vista una squadra così, domani dovremo essere perfetti”

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della grande sfida casalinga contro il Napoli valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Domani dovremo essere perfetti ed avere un po’ di fortuna. Affrontiamo una squadra completa, che riesce a rispondere in ogni caso agli avversari che si trova davanti. In Italia non ho mai visto una squadra così, è impressionante la sua compressione del gioco. Non ci sono tanti fuoriclasse come è accaduto in passato, ma riescono ad essere impeccabili in tutto. I due campioni del Napoli sono Spalletti e Giuntoli, che sono riusciti a migliorarsi a vicenda. Sul mercato hanno preso giocatori molto interessanti e l’allenatore programma tutto quanto, non c’è mai nulla di improvvisato. All’andata abbiamo fatto una grande gara, ma ai primi errori commessi ci hanno punito. Siamo tra le poche squadre ad avere un possesso palla più alto del Napoli”.

Sui singoli: “Karamoh e Miranchuk non ci saranno, speriamo di recuperare quest’ultimo per la prossima partita. Radonjic sarà in campo dal primo minuto. Lui ha grandi doti fisiche, se vuole può fare la differenza quindi speriamo che continui così. Gravillon? Potrebbe avere caratteristiche che ti consentono di non andare in inferiorità, accetta gli spazi ed ha margini di crescita. Per Djidji bisognerà valutare le condizioni, mentre Lazaro, Zima e Vieira saranno ancora fuori a lungo”.