Torino-Monza, Peluso: “Partita di sacrificio da parte di tutta la squadra”

Federico Peluso, collaboratore tecnico del Monza e oggi in panchina a causa della squalifica di Palladino e dell’assenza del suo vice Citterio, è intervenuto ai microfoni di DAZN nell’immediato post della gara pareggiata per 1-1 contro il Torino. “In partite come queste serve coraggio e bravura tecnica, oltre che sacrificio come mostrato da parte di tutta la squadra – ha affermato Peluso –. Il Torino ci ha messo in difficoltà, anche perché allenata da un grande allenatore come Juric. In queste partite serve coraggio e bravura. Nel finale abbiamo cambiato modulo cercando di aprire la loro linea difensiva con Dani Mota e Caprari, con Pessina a svariare tra le linee. Certamente ha portato i suoi benefici come soluzione alternativa, ma ciò non toglie nulla ad una partita complessivamente di sacrificio da parte anche da chi è entrato a gara in corso. Il gol di Caprari? Se lo merita, inoltre ci abitua sempre a gol di questo tipo. Oggi è anche arrivato al termine di una bella azione di squadra”, ha concluso il collaboratore tecnico del Monza.