Torino-Lecce, Sticchi Damiani torna sul rigore negato: “Dispiace che se ne sia parlato poco, il VAR doveva intervenire”

A una settimana di distanza dalla partita Torino-Lecce, il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani non ha ancora digerito il rigore non assegnato ai suoi giocatori: “In partite così bloccate sono gli episodi a fare la differenza e ci è stato negato un rigore netto. Ho parlato anche con i vertici arbitrali e mi hanno detto che tale episodio è stato qualificato come errore del direttore di gara“.

Il patron del Lecce ha poi aggiunto: “I dettagli contano e mi piacerebbe che tutti lo capiscono. I giocatori sono stati passivi e non va bene, avrebbero potuto protestare con l’arbitro in modo civile. Ancora oggi non ho capito come mai non sia intervenuto il Var. E sono dispiaciuto anche dal fatto che la stampa ne abbia parlato poco“. Infine, Sticchi Damiani ha concluso: “La salvezza passa dal desiderio di raggiungere l’obiettivo. La voglia dei tifosi che popolano il Via del Mare e girano tutta Italia per sostenerci deve essere la voglia di tutti“.