Torino-Frosinone, Juric: “Gara difficile, serve un gran finale di stagione per centrare l’obiettivo”

Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Frosinone, match valido per la 33^ giornata di Serie A: “Sarà una partita difficile contro una squadra che gioca bene e ha giocatori talentuosi, in grado di creare pericoli. Inoltre spesso pressano alto, quindi in base al loro atteggiamento dovremo decidere come comportarci. Dovremo difendere bene e in maniera compatta contro un Frosinone che ha giocatori capaci di creare superiorità“.

“Siamo reduci da un lungo periodo in cui giochiamo bene e dobbiamo confermare queste prestazioni. Per ottenere punti serve però essere più cinici negli episodi e maggiore capacità di tiro. Siamo tutti carichi per cercare di conquistare un obiettivo fantastico e speriamo di poter contare sulla vicinanza della nostra gente per superare chi ci precede in classifica. Serve un gran finale di stagione – ha proseguito Juric – Futuro? Non bisogna chiedere solo a me. Abbiamo spinto per l’obiettivo perché riteniamo di dover crescere come mentalità. Considerando da dove siamo partiti abbiamo fatto un lavoro importante, ma ora è arrivato il momento di fare un altro passo. Sono dispiaciuto per gli ultimi risultati, ma sono sereno. L’ottimismo non ci manca“.

L’allenatore dei granata ha infine parlato dei singoli: “Ilic giocherà per via dell’assenza di Ricci. Non so quanto durerà, ma l’alternativa è spostare Tameze da dietro. Sanabria? Mi aspetto sempre di più da lui. Ok le prestazioni, ma un attaccante deve fare gol. Vlasic contro l’Empoli è andato bene a sinistra, mentre con la Juve meno; vedremo. Masina? Lo reputo un terzo di difesa. E’ un ottimo acquisto che ha dato un contributo importante sia dal 1′ che subentrando. Gli unici assenti sono Savva e Sazonov, che ha un problema al tendine“.