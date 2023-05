Torino-Fiorentina, Italiano: “Spirito incredibile, ora proveremo a mettere l’Inter in difficoltà”

“Questa squadra ha uno spirito incredibile, venerdì eravamo stanchi. Ma se continuiamo a fare queste prestazioni e a mettere in difficoltà una squadra che dal punto di vista fisico mette alle corde chiunque, vuol dire che stiamo bene fisicamente e di testa. Volevamo un risultato positivo, siamo contenti di questa giornata”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino all’Olimpico. Le due finali – Coppa Italia e Conference League – sono all’orizzonte: “Volevamo dare soddisfazioni ai tifosi – ha detto a Dazn -, abbiamo vissuto momenti non eccezionali, ma è venuto fuori il carattere della squadra. Stiamo gestendo l’aspetto fisico, centellinando la fatica, ma stiamo ottenendo anche risultati. Ora abbiamo due finali, proveremo a mettere in difficoltà i nostri avversari”. Sui nerazzurri, prossimi avversari a Roma nella prima di due finali: “Non è una vergogna dire che l’Inter ha qualcosa in più, non solo a noi ma a tantissime squadre. Proveremo a metterli in difficoltà, la partita secca è tutta un’altra storia, a livello di strategia e pazienza proveremo a prepararla bene. Cercheremo di ottenere il massimo”. Saponara non preoccupa dopo il cambio forzato: “Penso che sia solo un po’ di fatica, niente di che. Da un po’ non partiva dall’inizio e ha fatto un’ottima partita”. Italiano glissa sul futuro: “In tutti questi anni abbiamo lavorato duramente, rispettando il nostro lavoro con passione e amore. I risultati stanno arrivando, il cammino si concluderà a Roma e a Praga e mi auguro di gioire ancora. Poi vedremo cosa accadrà”.