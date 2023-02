Torino-Cremonese 2-2, Juric: “Sono felice della prestazione”

“Sono soddisfatto della prova dei ragazzi”. Con queste parole il tecnico del Torino, Ivan Juric, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 casalingo contro la Cremonese. “Nel primo tempo abbiamo dominato e avremmo potuto fare più gol – aggiunge -. Nel secondo tempo abbiamo sofferto i lanci lunghi e sotto l’aspetto fisico abbiamo molto meno rispetto a prima. L’ingresso di Buongiorno in questo senso è servito. Non sono soddisfatto per non aver vinto, ma in generale è andata bene”.

“Per me i giocatori stanno andando al di sopra ogni limite quest’anno. Sono felice della prestazione – ha detto l’allenatore dei granata -. È normale che un po’ di rammarico ci sia, ma deve rimanere la positività in vista del derby. Oggi ci mancavano Ricci, Lazaro, Pellegri e Vlasic, che per noi sono tanta roba. Spero di recuperare qualcuno di loro per il derby. Facendo scelte differenti, con due o tre uomini diversi, avremmo potuto lottare per altri traguardi”.

Su Sanabria: “Ci fa giocare bene, ma dentro l’area può diventare più cattivo. Oggi ha sbagliato un gol importante. Di Radonjic non sono soddisfatto. A volte fa bene, altre sparisce. Questo è il suo grande limite. Lo aspettiamo ancora, ma noi gli abbiamo dato tutto. Ora deve dare un segnale, io mi aspetto di più”.