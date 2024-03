Testata di D’Aversa ad Henry, il Lecce: “Condanniamo il gesto”

Con una nota sul proprio sito internet, il Lecce “con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport”. Al Via del Mare è stato il Verona a conquistare i tre punti grazie ad una rete di Folorunsho. La classifica vede il Lecce a quota 25 punti, uno in più del Frosinone diciassettesimo. Ora D’Aversa rischia un lungo stop e non solo. Come riporta Sky Sport, sarebbero in corso delle riflessioni in casa giallorossa sul futuro della panchina. Secondo Gianluca Di Marzio, in caso di esonero sarebbe pronto Leonardo Semplici.