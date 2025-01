Grande apprensione per le condizioni del difensore che potrebbe aver già chiuso la stagione dopo l’infortunio

La stagione calcistica è entrato nel vivo. Con gennaio è partito il periodo dell’anno decisivo, quello in cui si capisce cosa davvero potrà portare l’annata. Successo o fallimento è questione anche di dettagli, così come fondamentale è un pizzico di fortuna.

Serve, infatti, che tutto fili liscio e che la sorte non si accanisca nei confronti di una squadra. Riuscire ad arrivare ai match decisivi con tutta la rosa a disposizione è fondamentale, almeno quanto fare le scelte giuste dal punto di vista tattico. Un problema che sta affrontando la Lazio, in piena corsa Champions in campionato e alle prese anche con le ultime gare della fase a gironi dell’Europa League.

La squadra di Baroni deve fare i conti con i problemi fisici di Patric, fuori ormai da qualche settimana. Il difensore spagnolo è volato a Barcellona per un trattamento per superare l’ispessimento del tendine del malleolo che lo sta tenendo ai box. Il calciatore in questi giorni è tornato in Italia e sta provando ad aumentare i carichi di lavoro per valutare il successo (o meno) del trattamento conservativo cui si è sottoposto in Spagna.

Patric, rischio stagione finita: la Lazio sul mercato

Saranno giorni di valutazioni fondamentali per Patric e il futuro della stagione dello spagnolo. Se il problema non dovesse essere sparito, si aprirebbe la strada ad una possibile operazione.

L’ipotesi intervento chirurgico avrebbe conseguenze non secondarie sulla Lazio: la stagione del difensore, infatti, potrebbe definirsi chiusa già a gennaio ed allora il direttore sportivo Fabiani dovrebbe intervenire sul mercato per coprire la falla aperta. Una soluzione a cui la società sta già lavorando da qualche settimana. Tra i nomi fatti c’è quello di Wout Faes del Leicester, difensore centrale belga, classe 1998.

Faes, ex Stade Reims, è un titolare inamovibile del club inglese e quindi riuscire a prenderlo non sarà facile. Un difensore è comunque una necessità per la Lazio, soprattutto se Patric non dovesse aver superato il problema fisico. È il momento della verità per il centrale spagnolo che rischia di dover scrivere la parola fine alla sua stagione già a gennaio. Intanto la squadra di Baroni si appresta ad affrontare un trittico di partite importanti: Real Sociedad, Fiorentina e Braga il calendario fino al termine di gennaio che sarà fondamentale sia in chiave europea che in campionato.