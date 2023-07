Stadio Milano, Sala: “Entro fine mese aspetto decisione sul vincolo. Il piano B al momento non c’è”

“Mi aspetto entro fine mese una decisione sul vincolo, che potrebbe cambiare il percorso. Perché se dovesse essere vincolata salta il nostro progetto di costruire un nuovo stadio in quell’area. Aspettiamo, è inutile fare illazioni oggi”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a proposito del nuovo stadio di Inter e Milan, parlando a margine della presentazione degli Europei di salto a ostacoli all’Ippodromo di San Siro. “Il piano B al momento non c’è, capisco le squadre che si vogliono muovere su altre realtà. Ho offerto al Milan in particolare l’area di viale Puglie che è decisamente adatta, ma che è di privati e che fanno i loro interessi”, ha concluso.