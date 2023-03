Stadio Milan, Fedrighini: “Parco Sud contrario alla proposta di realizzazione nella pista La Maura”

Il consigliere comunale della lista Sala, Enrico Fedrighini, ha incontrato i componenti del direttivo del Parco Sud, presieduto da Daniele Del Ben, per parlare della proposta del Milan di realizzare un nuovo stadio nell’area dell’ex ippodromo La Maura. Fedrighini ha spiegato l’attuale stato della situazione: “I rappresentanti del Parco Sud di Milano hanno confermato due cose importanti in modo chiaro: ad oggi non è stato presentato alcun progetto relativo ad uno stadio da realizzare nella pista La Maura; qualora tale proposta venisse presentata, verrebbe immediatamente respinta in quanto incompatibile con le norme del piano territorriale di coordinamento del Parco di Cintura Metropolitana. Il Coordinamento ritiene comunque importante mantenere alto il livello di l’informazione e di coinvolgimento dei cittadini su questo tema, perché la partita è aperta. Tra le varie iniziative, è in corso un sondaggio per reperire le disponibilità a partecipare a presidi per impedire la cementificazione dell’area”.

Il capogruppo di Europa Verde al Comune di Milano Carlo Monguzzi ha di fatto confermato la suddetta problematica: “Il Parco Sud ha ribadito che un eventuale stadio sarebbe ovviamente incompatibile con lo statuto e i principi del parco. Il sindaco e la giunta sono rimasti davvero soli in questa assurda vicenda del cemento sull’area verde de La Maura. È improrogabile che si voti subito in Consiglio comunale la mozione di 17 consiglieri di maggioranza che dice no a La Maura qualunque sia il progetto che il Milan proporrà”.