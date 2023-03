Viareggio Cup 2022/2023, il Sassuolo e Sampdoria nel G8 del torneo: doppio 4-0 a Grosseto e Carrarese

Il Sassuolo ha tutta l’intenzione di prendersi la scena anche quest’anno in quel del Viareggio Cup. Da detentore del titolo, il club neroverde è entrato con la convinzione di entrare nel G8 della competizione nell’ottavo di finale contro il Grosseto. I ragazzi di mister Pedone hanno sbloccato subito la partita con la firma di Loporcaro all’ottavo del primo tempo che ha messo subito in discesa la partita. Il Grosseto, timidamente, ha provato a ripartire in contropiede e a fare male al Sassuolo, ma non ci è riuscito. Dopo dodici minuti è il centrocampista Lolli a firmare il raddoppio che sa di fuga definitiva nel match del Sassuolo. Il centrocampista conquista palla sulla trequarti e in percussione centrale si presenta davanti a Cirillo e lo batte piazzando il destro. All’intervallo si va sul 2-0 per i neroverdi. Seconda frazione di totale controllo per il Sassuolo che approccia benissimo e al 50esimo è Baldari con un destro a piazzare il risultato sul 3-0. Pedone inizia il lotto delle rotazioni pensando ovviamente al prossimo turno ormai acquisito, ma ancora la festa non è finita. E’ sempre Lolli al 60esimo a firmare il definitivo 4-0 con un tap-in a pochi passi dalla porta, dopo che Cirillo aveva respinto tiro di prima intenzione di Ajayi. Ultima mezzora di totale gestione con il Grosseto quasi mai pericoloso e che ha la peggio contro un grande Sassuolo.

Passa anche la Sampdoria di Tufano, sempre con un 4-0 rifilato alla Carrarese. I Doria, dopo essersi qualificati a punteggio pieno nella fase finale del Viareggio Cup vincono, convincendo anche contro la squadra toscana. Le vittorie portano sempre il timbro di Leonardi che anche negli ottavi ha messo la sua doppia firma. Dopo un primo tempo abbastanza bloccato e con la Carrarese pericolosa in contropiede, la squadra di Tufano approccia benissimo la seconda frazione. Al 15esimo è proprio Leonardi ad aprire le danze e da lì in poi è solo Sampdoria in campo. Dopo sei minuti il raddoppio è targato Portaccio. Nei minuti finali sempre la premiata coppia Leonardi-Portaccio chiudono la pratica Carrarese rispettivamente con un altro gol a testa al 32esimo e al 41esimo.