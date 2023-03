Tabellino Rappresentativa Serie D-Benevento 2-1, gol e marcatori Torneo di Viareggio 2023

La Rappresentativa Serie D batte 2-1 in rimonta il Benevento nel match valido per gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio 2023. Successo storico per la squadra di Giannichedda che centra per la terza volta su quindici i quarti di finale nella manifestazione. Le reti di Opoola e Giacchino al 63′ e al 68′ ribaltano il gol del vantaggio giallorosso segnato da Pellegrino al 48′. Ora si attendono i sorteggi che decreteranno gli accoppiamenti dei quarti di finale.

RAPPRESENTATIVA SERIE D (4-3-3): Del Sorbo; Rossi (15′ st Canale), Colombara, Castellini, Bonetti; Parlanti (40′ st Crestani), Giacchino, Barbera (15′ st Pugliese); Carnevale (40′ st Traini), Cupani (15’ st Nardella), Opoola. A disposizione: Mangiapoco, Cellamare, Maffei, Mascella, Pimazzoni, Maccari, Semprini, Iaccarino. Allenatore: Giannichedda.

BENEVENTO (4-3-3): Esposito; Panzarino, Vottari (40′ st Ciprio), Veltri, Valentino; Pellegrino, Prisco, Pengue (40′ st Carriola); Rossi (40′ st Di Martino), Di Serio (19′ st Malva), Altamura. A disposizione: Bonagura, De Gennaro, Szymanski, Palma, Manzi, Politi, Aronica, Eletto. Allenatore: Scarlato.

RETI: 48′ Pellegrino, 63′ Opoola, 68′ Giacchino.

ARBITRO: Borriello di Pontedera.