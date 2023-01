Sportitalia: “Max Rendina alleato della Sampdoria per ricercare sponsor”

La Sampdoria ricerca nuovi sponsor, come anticipa Sportitalia. Secondo quanto fa sapere l’emittente in esclusiva, è stato concesso mandato alla Motor Sport Italia di Max Rendina per una collaborazione nella selezione e ricerca di sponsor o altri partner commerciali. “La nostra società è specializzata nell’organizzazione di eventi riguardanti i rally e il mondo dei motori in tutta Italia – spiega all’ANSA Max Rendina, titolare di Motor Sport Italia – tra la nostra missione c’è anche quella di ricerca di partner commerciali. Abbiamo avuto un primo incontro con la Samp e stiamo definendo l’accordo che non è ancora stato firmato. Ma il nostro intervento si limita solo a questo”.