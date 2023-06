Spezia-Verona, Zaffaroni: “Non abbiamo mai mollato nulla, siamo motivati”

“Ci siamo preparati bene per questa partita, vogliamo completare il nostro cammino. È da ventitré partite che mi chiedete se sia l’ultima spiaggia, questa di sicuro è l’ultima”. Lo ha detto l’allenatore del Verona, Marco Zaffaroni, in conferenza stampa a due giorni dallo spareggio salvezza contro lo Spezia: “La squadra non ha mollato nulla, ci ha sempre creduto, anche in momenti in cui era difficile farlo. I ragazzi hanno dimostrato grandissimo carattere. C’è stata qualche piccola battuta d’arresto, ma la squadra ha sempre reagito. Un eventuale esito negativo farebbe sembrare tutto negativo, ma siamo motivati”.

Sull’importanza dello spareggio: “Lo spareggio è una partita a sé, alla fine si potrebbe andare ai rigori… È una partita diversa dalle altre, che va interpretata nella maniera giusta. Forse rigiocherei la partita contro la Sampdoria”. Sullo spostamento di sede: “È una cosa che abbiamo visto da lontano, queste cose non ci competono e non abbiamo dato loro grande peso”.