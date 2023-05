Spezia-Milan 2-0, Semplici: “Coraggiosi e determinati, ora tre finali”

“Nonostante le buone prestazioni non portavamo a casa il risultato ma questa è una vittoria tutta dei ragazzi che non hanno mai mollato niente”. Questa tutta la soddisfazione di Leonardo Semplici, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 del suo Spezia contro il Milan. “Sotto tanti aspetti abbiamo fatto una gara importante concedendo poco ad una squadra come il Milan. Siamo stati coraggiosi e intensi, così si raggiunge la salvezza anche se ancora non abbiamo fatto nulla, ma abbiamo risposto sul campo al momento che attraversavamo – ha aggiunto -. I ragazzi in questi due mesi si sono sempre allenati bene, ma ci è sempre mancata quella vittoria che facesse svoltare la stagione. Eravamo partiti bene ma abbiamo perso il vantaggio sulle inseguitrici, ma non toglie nulla al valore di questi ragazzi che, attraverso una grande prestazione, hanno ottenuto tre punti importantissimi per il nostro cammino”.

Ancora sulla gara: “Nella ripresa siamo stati più propositivi e coraggiosi. Questo ha fatto la differenza e dovevamo crederci fino al 95′. Abbiamo cambiato qualcosina tatticamente e “dovevamo far ciccia”, serviva un atteggiamento diverso oltre a più determinazione. Ora abbiamo tre finali davanti, ma penso che con questa determinazione e mentalità niente ci sarà precluso, anche se serve continuità. I tifosi? Devo ringraziarli, ci hanno spinto tanto dall’inizio alla fine”