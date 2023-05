Sassuolo, Carnevali: “Dionisi? La prossima settimana lavoreremo per il suo rinnovo”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida contro l’Inter. “San Siro spesso ci esalta, speriamo di esaltarci anche stasera – ha affermato il dirigente dei neroverdi –: è sempre bello giocare alla scala del calcio, è una grande emozione e speriamo di fare bene anche oggi. Dionisi? Credo che sia l’allenatore giusto per poter continuare questo nostro progetto, ne stiamo già parlando e nella prossima settimana definiremo per perfezionare il suo contratto e allungarlo”.

Un commento anche sulle previsoni di mercato per la prossima estate. “Cercheremo di trovare giovani talenti che possono crescere. Vogliamo fare qualche cessione per dare continuità, ma spero non troppe perché quello dell’anno prossimo sarà l’undicesimo campionato consecutivo in Serie A e vogliamo fare bene. Situazione in porta? Abbiamo Consigli che è il nostro portiere ed è una persona importante nel nostro spogliatoio. Poi abbiamo Turati al Frosinone e penso che sia il portiere del futuro del Sassuolo”, ha concluso Carnevali.