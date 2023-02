Spezia-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO)

di Antonio Sepe 11

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Juventus, match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023: rivedi di seguito il video con le sue parole in vista della sfida del Picco. Il tecnico toscano ha parlato della gara, ma anche del periodo che stanno vivendo i bianconeri, anticipando alcune novità nell’11 titolare.