Spalletti, il ritorno a casa. Da Empoli partì una carriera unica

Dopo una vittoria della sua Roma per 6-2 nella finale di andata di Coppa Italia contro l’Inter nel 2007, Luciano Spalletti non si sbilanciò: “Prima avevamo il 50% di possibilità di vincere, ora ne abbiamo il 51%”. Quello fu il suo primo trofeo in carriera. Anzi il secondo. Perché sulla “mensolina”, come amava definire la bacheca, c’era un titolo vinto nel 1995 ad Empoli, la Coppa Italia Serie C. “Nemmeno Mourinho ce l’ha”, disse scherzando una volta sempre ai tempi dei giallorossi. Ora il suo Napoli fa visita all’Empoli, dove una delle carriere più importanti del calcio italiano ebbe inizio. Con l’Empoli conquistò due promozioni consecutive, dando vigore all’era Corsi. Il tecnico di Certaldo torna al Castellani da capolista, con 15 punti di vantaggio sull’Inter. Eppure la filosofia del “51%” è ancora parte del linguaggio spallettiano. “Se qualcuno vuole già comprare pasticcini e spumante, va bene, ma noi non li mangeremo fino alla fine”, dice stizzito, aggiungendo che l’euforia non deve lasciare il posto alla presunzione. Le tentazioni ci sarebbero, perché il Napoli si presenta alla 24esima giornata con 56 gol fatti e 15 subiti, diventando la terza squadra negli ultimi 60 anni ad aver registrato una differenza reti maggiore di 40 a questo punto della stagione.

L’ostacolo ora è l’Empoli, “dove si fa bene il calcio”, parola di Spalletti. E dove soprattutto, da Luciano in poi, è iniziata una stirpe di allenatori che hanno fatto le fortune della Serie A. L’ultimo può essere Paolo Zanetti, imbattuto da cinque partite interne di fila. La sesta manca dal maggio 2016 con Marco Giampaolo in panchina. “Non giocheremo in trasferta, i tifosi ci hanno sempre fatto sentire a casa”, ha detto il tecnico, riferendosi all’esodo previsto di tifosi partenopei. Zanetti si affida a Caputo che sogna l’aggancio a Di Natale per gol in maglia azzurra (18). Totò è uno dei tanti talenti lanciati da Spalletti in una carriera che potrebbe presto fregiarsi del primo titolo nazionale vinto in uno dei top 5 campionati. L’impresa è vicina, o al massimo è probabile. Al 51%.