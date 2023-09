Spalletti dalla Continassa al Filadelfia: il ct fa visita al Torino e a Juric

Dalla Continassa al Filadelfia. Luciano Spalletti prosegue il suo tour nei centri sportivi delle squadre della Serie A e dopo aver fatto visita alla Juventus di Allegri ieri, quest’oggi si è ritrovato al quartier generale del Torino, per parlare con Juric e visionare alcuni giocatori convocabili, come Buongiorno e Ricci, due giovani in rampa di lancio della squadra granata.