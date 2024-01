Sondaggio Italpress agli allenatori di Serie A: rispondono in tredici, per dodici scudetto all’Inter

L’agenzia di stampa Italpress ha effettuato un sondaggio aperto agli allenatori di Serie A, al quale hanno risposto in quattordici, ed è abbastanza omogeneo quello che è venuto fuori in relazione alla domanda “chi vincerà lo scudetto?”. Per undici allenatori su tredici sarà l’Inter a trionfare, Claudio Ranieri non si è sbilanciato e ha preferito rispondere Inter o Juventus, mentre Gian Piero Gasperini ha detto Juventus, Simone Inzaghi invece ha risposto alle altre due domande (squadra rivelazione del campionato e calciatore rivelazione del campionato), ma non a quella sullo scudetto. Il Bologna guida la classifica delle rivelazioni, con alle spalle il Frosinone, mentre Zirkzee è il calciatore rivelazione, seguito da Gudmundsson. Non si conoscono le risposte di Thiago Motta (Bologna), Alberto Gilardino (Genoa), Massimiliano Allegri (Juventus), Maurizio Sarri (Lazio), Raffaele Palladino (Monza), Josè Mourinho (Roma).

Queste le tre domande rivolte ai tecnici: 1. Squadra rivelazione del campionato 2. Calciatore rivelazione del campionato 3. Chi vincerà lo scudetto.

GIAN PIERO GASPERINI (ATALANTA) 1. Bologna 2. Ederson 3. Juventus

CLAUDIO RANIERI (CAGLIARI) 1. Bologna 2. Zirkzee 3. Inter/Juventus

AURELIO ANDREAZZOLI (EMPOLI) 1. Bologna 2. Zirkzee 3. Inter

VINCENZO ITALIANO (FIORENTINA) 1. Frosinone 2. Gudmundsson 3. Inter

EUSEBIO DI FRANCESCO (FROSINONE) 1. Bologna 2. Calafiori 3. Inter

SIMONE INZAGHI (INTER) 1. Frosinone 2. Zirkzee 3. non risponde

ROBERTO D’AVERSA (LECCE) 1. Bologna 2. Zirkzee 3. Inter

STEFANO PIOLI (MILAN) 1. Bologna 2. Gudmundsson 3. Inter

WALTER MAZZARRI (NAPOLI) 1. Bologna 2. Zirkzee 3. Inter

FILIPPO INZAGHI (SALERNITANA) 1. Bologna 2. Buongiorno 3. Inter

ALESSIO DIONISI (SASSUOLO) 1. Bologna 2. Zirkzee 3. Inter

IVAN JURIC (TORINO) 1. Bologna 2. Zirkzee 3. Inter

GABRIELE CIOFFI (UDINESE) 1. Frosinone 2. Payero 3. Inter

MARCO BARONI (VERONA) 1. Bologna 2. Ngonge 3. Inter