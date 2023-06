Simone Inzaghi in cattedra al Master Uefa Pro: tra i corsisti Palladino e De Rossi

Professore per un giorno al Master Uefa Pro – il più alto riconoscimento per un allenatore – è Simone Inzaghi che ha tenuto una lezione in videocollegamento. “Mi fa molto piacere potermi confrontare con voi”, ha esordito il tecnico dell’Inter che ha parlato delle proprie esperienze in panchina e delle sue idee tattiche, in un dibattito introdotto dal docente della Scuola Allenatori, Mario Beretta. Il corso UEFA Pro, il cosiddetto ‘Master’, consente di poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai massimi campionati. Tra i corsisti sono presenti i campioni del mondo Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, oltre all’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, e al match analyst della Nazionale italiana, Simone Contran. Presente anche il match analyst della stessa Inter, Filippo Lorenzon.