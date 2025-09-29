Di seguito le formazioni ufficiali del primo dei due posticipi del lunedì di Serie A. Il Parma sfida il Torino, calcio d’inizio ore 18:30.

Inizia l’ultimo giorno della quinta giornata di Serie A. Alle ore 18:30, infatti, ci sarà il fischio d’inizio della sfida tra il Parma di Cuesta e il Torino di Baroni, sfida che sarà di alto livello per la posta in palio.

Seppur il campionato sia ancora ai suoi albori, infatti, entrambe le compagini hanno iniziato male e hanno notevole necessità di punti. Se dovessero continuare così, infatti, non è impossibile pensare che una o entrambe le panchine possa iniziare a traballare. La sensazione, dunque, è che la partita riserverà emozioni.

Serie A, le ufficiali di Parma-Torino: ci sono Bernabè e Ngonge

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Parma e Torino. Calcio d’inizio ore 18:30.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Valeri, Britschgi, Bernabè, Keita, Oristanio; Pellegrino, Cutrone. All. Cuesta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Maripan, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni