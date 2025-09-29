Dopo i 13 podi conquistati ai Mondiali 2024, la Nazionale si presenta in Serbia da grande favorita. Da domani ranking round e percorso verso le finali di domenica.

Si è svolta oggi a Divcibare, in Serbia, la cerimonia di apertura dei Campionati Europei di tiro con l’arco 3D, che fino a domenica vedranno scendere in campo 218 arcieri provenienti da 24 nazioni. L’Italia, dominatrice dell’ultima rassegna mondiale con 13 medaglie complessive e il primo posto nel medagliere, è l’osservata speciale di questa edizione.

Gli azzurri convocati sono 24, divisi tra le quattro specialità.

Compound : Marco Bruno, Paolo Pockaj, Jesse Sut, Elisa Baldo, Irene Franchini, Maddalena Marcaccini.

Arco nudo : Simone Barbieri, Alessandro Rigamonti, Giuseppe Seimandi, Rania Braccini, Cinzia Noziglia, Sara Siliani.

Longbow : Antonio Corvigno, Enzo Lazzaroni, Marco Pontremolesi, Giulia Barbaro, Iuana Bassi, Cecilia Santacroce.

Arco istintivo: Kevin Gheda, Giuliano Faletti, Luca Rossi, Michela Donati, Barbara Pagliuca, Sabrina Vannini.

La spedizione sarà guidata dal capo delegazione Elena Forte e dal direttore tecnico di Campagna e 3D Giorgio Botto, con il supporto dei tecnici Daniele Bellotti e Fabio Pittaluga.

Il programma

Martedì e mercoledì : ranking round con le prime frecce.

Giovedì : eliminatorie a squadre.

Venerdì : eliminatorie individuali.

Sabato : finali a squadre.

Domenica: finali individuali e titoli continentali in palio.

L’Italia si presenta da protagonista assoluta, pronta a difendere il ruolo di regina del tiro con l’arco 3D europeo.