Dopo il pareggio al 90′ di Veiga, la Juve deve tener conto anche dell’infortunio di Juan Cabal. Gli esami danno brutte notizie.

Piove sul bagnato per la Juve di Igor Tudor. Il gol dell’ex Renato Veiga al 90′ segna il quarto pareggio consecutivo, che ricorda per risultati la passata stagione che ha poi portato all’esonero di Thiago Motta e all’arrivo del croato.

Oltre i risultati sottotono di questo inizio, i bianconeri devono far conto con la perdita per diverse settimane del difensore colombiano Juan Cabal, uscito anzitempo dalla sfida col Villareal per un infortunio alla coscia destra. Gli esami strumentali odierni hanno dato un esito che in molti prevedevano e che non sembra nulla di buono.

Il difensore colombiano Juan Cabal è stato sottoposto oggi a esami strumentali dopo l’infortunio alla coscia destra rimediato nel primo tempo col Villareal.

I risultati hanno dato un esito negativo, con la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra due settimane previsti nuovi esami per stabilire i tempi di recupero. Di seguito il comunicato del club.

“Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”.