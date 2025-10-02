Ceccon, Barzon e Bertoncelli out in semifinale a Sydney. Ora occhi puntati sulle gare di kayak del 3 ottobre e sul kayak cross di sabato

Quarta giornata di gare al Penrith Whitewater Stadium per i Campionati del Mondo di canoa slalom. L’Italia resta a secco di finali nel C1 maschile e femminile, con l’eliminazione in semifinale di Paolo Ceccon, Martino Barzon, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi.

Nel maschile, Ceccon (Carabinieri) chiude in 107.64 penalizzato da un tocco alla porta 20, mentre Barzon (Aeronautica Militare) si ferma a 108.44 con due penalità. Il titolo va al francese Nicolas Gestin (97.13) davanti al britannico Ryan Westley (98.03) e all’australiano Kaylen Bassett (98.74).

Tra le donne, Marta Bertoncelli paga due tocchi e si ferma a 125.76, mentre Elena Borghi, penalizzata di 50 secondi per il salto della porta 15, chiude in 175.69. L’oro va alla polacca Klaudia Zwolinska (108.49), che precede Alsu Minazova (AIN, 112.88) e la brasiliana Ana Satila (112.98).

Prossime gare

Venerdì 3 ottobre spazio alle semifinali e finali del K1 femminile e maschile, mentre sabato 4 sarà dedicato al kayak cross, con in gara per l’Italia anche Giovanni De Gennaro, Daniele Ferrazzi e Rebecca Sabattini.

Dove seguire le gare

In Italia le semifinali e finali saranno trasmesse in diretta su Rai Sport con la telecronaca di Alessandro Pirozzi e il commento tecnico di Lorenzo Biasioli. Tutte le prove saranno inoltre disponibili in streaming internazionale sul canale YouTube Planet Canoe.