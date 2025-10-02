Quasi tre ore di match tra Jasmine Paolini e Amanda Anisimova, che si conclude con la vittoria dell’americana n°4 del mondo.

Jasmine Paolini ci ha provato ma non è bastato. L’italiana n°8 del WTA ranking ha ceduto all’americana Amanda Anisimova dopo una battaglia durata quasi tre ore senza esclusione di colpi.

La tennista azzurra deve cedere però alla supremazia dell’americana, che avanza così in semifinale dopo aver battuto proprio la Paolini ai quarti di finale del torneo asiatico.

WTA Beijing, Paolini cede ad Anisimova in tre set: americana in semifinale

Nel primo set, combattutissimo e durato oltre un’ora, Jasmine riesce a imporsi al tie-break, vincendolo per 7 a 4.

Il secondo set, però, rimonta Anisimova, che si impone 6-3. Il set decisivo è quello più lungo (1h4m), con addirittura 13 palle break nel set ambo le parti, e che si conclude col break decisivo dell’americana sul 4-4 servizio Paolini. Alla fine l’azzurra crolla e l’ultimo game, a servizio Anisimova, lo perde a zero e cede definitivamente.

Paolini lascia così il torneo cinese, per Anisimova, invece, ci saranno le semifinali contro Coco Gauff.