Serie A, Integrity Tour fa tappa in casa del Genoa

L’Integrity Tour 2023 della Lega Serie A, iniziativa promossa insieme a Sportradar e Istituto per il Credito sportivo, ha fatto tappa oggi a Genova, facendo visita al Genoa per un incontro con la prima squadra a Villa Rostan di Pegli, dove si è posto l’accento sull’importanza della cultura della legalità nel mondo del calcio e si è parlato dei valori dello sport e di quanto sia fondamentale diffonderli e rafforzarli.

L’obiettivo principale di questa iniziativa, che ha coinvolto calciatori, allenatori e dirigenti del Club rossoblù, è quello di educare e formare tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti, sulla gravità del fenomeno del match fixing, per combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

“Ringraziamo Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per questa giornata finalizzata a promuovere la cultura della lealtà e della legalità, attraverso un percorso formativo rivolto sia ai tesserati della prima squadra, sia ai nostri giovani dell’Under 19 e Under 17 – ha dichiarato il direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella – La correttezza è un elemento imprescindibile per tutelare e rispettare la regolarità dei campionati, la credibilità del sistema e il gioco più popolare nel mondo. Siamo orgogliosi di essere stati il primo club, anni fa, a ospitare questo workshop su un tema così importante e delicato come la lotta contro le frodi sportive”.