Serie A, giudice sportivo: Allegri multato per aver contestato arbitri entrando nel loro spogliatoio

Massimiliano Allegri è stato multato di 10.000 euro e ha rimediato una diffida dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, per avere, al termine di Genoa-Juventus, “nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant’è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio”.

Venendo alle altre decisioni, Manuel Lazzari, che ha insultato l’arbitro Maresca in Lazio-Inter, è stato squalificato per due giornate, un turno invece a Payero (espulso), Maggiore, Okoli e Bellanova che erano invece diffidati. Un turno anche all’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa, che era diffidato e dunque sarà in tribuna e non in panchina contro l’Inter.