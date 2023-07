Serie A, De Siervo: “ll campionato italiano è ai massimi livelli”

L’amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato durante la presentazione del calendario della Serie A 2023/2024. Ecco le sue parole: “Abbiamo lanciato lo slogan ‘calcio is back’. L’idea che il calcio italiano torni ai livelli per cui è conosciuto nel mondo. Già tutte le classifiche a livello internazionale ci qualificano come secondo calcio, attaccati agli inglesi. L’obiettivo è ripetersi e se possibile fare meglio. Negli ultimi quattro campionati abbiamo visto quattro squadre diverse trionfare, questo è segno di vitalità di un campionato, è un fatto di competitività ma anche di distribuzione delle risorse, e in questi anni il gap tra la prima e l’ultima si è progressivamente ridotto. Questo aiuta a dare budget più consistente a tutte le squadre, e si vedono cose interessanti, e arriva da una diversa concentrazione ma anche dalla capacità delle squadre più piccole di riuscire a costruire una squadra competitiva”.

E ancora: “Siamo un paese di grandi allenatori, grandi strateghi. L’idea è che il nostro campionato produca grandi allenatori e grandi giocatori, il fatto che giocatori importanti lascino il nostro torneo non deve preoccupare nessuno. I nostri allenatori hanno tante idee e tante capacità di far crescere il talento”.