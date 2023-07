Serie A, Casini: “Italia paese fonte nel calcio, esportiamo tanti campioni”

Il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato durante la presentazione del calendario della Serie A 2023/2024. Ecco le sue parole: “Speriamo che sia un campionato ancora più bello, ricordando che l’Italia è un Paese fonte nel calcio, per questo esportiamo così tanti campioni. Ancelotti ct del Brasile è una notizia straordinaria, un riconoscimento per tutto il calcio italiano, è l’allenatore che ha vinto di più e noi lo aspettiamo in Italia quando chiuderà l’ennesima esperienza all’estero. È come un professore italiano che diventa rettore di Oxford, siamo molto contenti per lui”.