Serie A, che fatica per gli U21. Il 23enne Maldini è il più giovane in Italia ad aver segnato almeno 5 gol nel 2024

Non è un campionato per giovani. O non è un campionato di giovani talentuosi. Dibattito aperto. Quel che è certo è che nell’elenco dei calciatori con almeno cinque gol segnati in Serie A nel 2024 il più giovane (ottobre 2001) è Daniel Maldini. Cioè un 22enne (prossimo ai 23), un’età che in altri paesi è già quella della maturità. Il figlio d’arte del Monza sta dimostrando che il cognome non è l’unico elemento importante del suo repertorio. Anzi, i numeri lo premiano: quattro gol in nove giornate nel finale della scorsa stagione. Uno, bellissimo, a Firenze nella terza giornata della Serie A in corso. Il problema non è lui, ma tutto il resto. Ad oggi nessun under 21 in Serie A ha toccato quota cinque gol. Il miglior italiano è Giovanni Fabbian, centrocampista, a quota 4 reti.

La situazione negli altri top 5 campionati è radicalmente diversa. Liga e Premier possono fare affidamento sui fuoriclasse: Bellingham è un esempio fuori classifica, ma ce ne sono altri. Arda Guler (19 anni) è a quota sei, uno in meno di Fermin Lopez (21 anni). Inutile anche citare Lamine Yamal, minorenne, ma già con cinque reti a referto da gennaio. C’è curiosità anche per il 20enne svedese Williot Swedberg, che nel 2024 ha segnato cinque gol con il Celta Vigo. C’è Rasmus Hojlund (21 anni, 9 gol). L’Aston Villa si gode Jhon Duran, classe 2003, 5 reti. La Ligue 1 ha già il 21enne Elie Wahi a quota 8 reti nell’anno solare in corso. In Bundesliga spicca Benjamin Sesko (21 anni, 11 gol). Poi Maximilian Beier (21 anni, 10 gol) e Jamal Musiala (21 anni, 8 gol). Con questi numeri la Serie A si sente un po’ più sola.