Serie A 2023/2024, recuperi ventunesima giornata: programma e orari

La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari in cui si giocheranno i quattro incontri da recuperare della ventunesima giornata. Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio saranno infatti impegnate nella Final-4 di Supercoppa in Arabia Saudita e per tale motivo le sfide Sassuolo-Napoli, Torino-Lazio, Bologna-Fiorentina e Inter-Atalanta non potranno essere disputate nel fine settimana del 21 gennaio. Ecco, di seguito, le date scelte per i recuperi.

RECUPERI VENTUNESIMA GIORNATA

Bologna-Fiorentina mercoledì 14 febbraio ore 19

Torino-Lazio giovedì 22 febbraio ore 20.45

Sassuolo-Napoli mercoledì 28 febbraio ore 18

Inter-Atalanta mercoledì 28 febbraio ore 20.45