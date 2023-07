Serie A 2023/2024: ecco perché sia Inter-Milan che Juventus-Lazio non si giocano sabato sera

Inter-Milan e Juventus-Lazio sono i due piatti forti della quarta giornata di Serie A 2023/2024 e con l’uscita degli anticipi e posticipi sui social in molti si sono chiesti perché le due sfide siano state fissate al sabato ma a orari pomeridiani e non di sera, per la precisione Juventus-Lazio sabato 16 settembre alle ore 15 e Inter-Milan alle ore 18. Il motivo è molto semplice ed è duplice: per quanto riguarda il fatto che queste due partite si giochino al sabato, la causa sono i successivi impegni di Champions di pochi giorni dopo (non era possibile anticipo al venerdì per via delle Nazionali), la mancata trasmissione serale alle 20.45 (Genoa-Napoli la partita scelta) è da imputare al potere decisionale di Dazn per le prime due scelte di ogni giornata, e siccome la partita serale del sabato è visibile anche su Sky, questa doveva essere necessariamente la terza scelta, ovvero l’incontro dei partenopei e non i due big match di assoluto prestigio, che si giocheranno così col sole.

the_ad id=”1049643″]