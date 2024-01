Serie A 2023/2024, ascolti Dazn ventesima giornata: più di 6 milioni di spettatori, Milan-Roma la più seguita

L’Auditel ha comunicato i dati sugli ascolti della ventesima giornata di Serie A 2023/2024 su Dazn. Come ampiamente prevedibile, il dato più alto va a Milan-Roma, il big match di questo turno, con 1.643.043 spettatori, segue Juventus-Sassuolo che supera ampiamente il milione di spettatori. 671.611 per l’Inter a Monza, ma la sfida era visibile anche su Sky Sport, Fiorentina-Udinese più vista di Napoli-Salernitana, che aveva la concorrenza di Genoa-Torino. Di seguito ecco i dati singoli di ogni partita e quello totale sommando gli ascolti delle dieci sfide, pari a oltre 6 milioni di spettatori, per la precisione 6.044.593.

20 13/01/24 15:01 – 16:56 GENOA-TORINO 118.185

20 13/01/24 15:01 – 17:04 NAPOLI-SALERNITANA 507.289

20 13/01/24 18:02 – 19:56 VERONA-EMPOLI 278.397

20 13/01/24 20:46 – 22:41 MONZA-INTER 671.611*

20 14/01/24 12:30 – 14:21 LAZIO-LECCE 295.142*

20 14/01/24 15:00 – 16:53 CAGLIARI-BOLOGNA 355.929

20 14/01/24 18:02 – 19:57 FIORENTINA-UDINESE 580.449

20 14/01/24 20:47 – 22:42 MILAN-ROMA 1.643.043

20 15/01/24 20:45 – 22:38 ATALANTA-FROSINONE 260.771*

20 16/01/24 20:45 – 22:36 JUVENTUS-SASSUOLO 1.101.844

20 13/01/24 15:01 – 17:04 ZONA GOL 231.933

TOTALE 6.044.593

*Disponibile anche su Sky