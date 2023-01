Serie A 2022/2023: tutte le statistiche della ventesima giornata

Ventesima giornata di Serie A, ecco le statistiche. Apre il turno la partita Bologna-Spezia venerdì 27 gennaio alle 18,30: i rossoblù sono imbattuti in cinque gare di campionato contro gli aquilotti (tre vittorie, due pareggi) segnando altresì 11 reti (2,2 di media a match). Alle 20,45 il Lecce ospita la Salernitana: i giallorossi hanno trionfato 2-1 nell’unico precedente in Serie A giocato il 16 settembre 2022 all’Arechi. Sabato 28 gennaio alle 15,00 l’Empoli riceve il Torino: la squadra granata è la formazione contro cui gli azzurri hanno pareggiato più partite nella loro storia in campionato (10 gare su 21), completano sette successi per i toscani (con nessun’altra compagine ne hanno ottenuti di più) e quattro vittorie per Vlasic e compagni. Alle 18,00 l’Inter fa visita alla Cremonese: i nerazzurri si sono aggiudicati più scontri diretti nel torneo (12 match su 15), completano due pareggi e un trionfo grigiorosso risalente al 10 maggio 1992 (2-0 a San Siro). Alle 20,45 l’Atalanta ospita la Sampdoria: i bergamaschi hanno vinto gli ultimi quattro confronti contro i blucerchiati nella competizione (già loro striscia record con i doriani in Serie A), il punteggio complessivo è di 11-1. Domenica 29 gennaio alle 12,30 il Milan riceve il Sassuolo: i rossoneri sono rimasti imbattuti negli ultimi due match contro i neroverdi in campionato senza subire reti (un successo, un pareggio), la squadra di Pioli inoltre non ha mai ottenuto tre clean sheet consecutivi con Frattesi e compagni nel torneo. Alle 15,00 il Monza fa visita alla Juventus: Angel Di Maria ha segnato nelle ultime due partite in Serie A disputate contro Napoli e Atalanta, l’argentino non trova il gol in tre gare di fila nello stesso campionato da aprile 2019, quando indossava la maglia del PSG. Alle 18,00 la Lazio ospita la Fiorentina: la formazione viola è sia la compagine contro cui i biancocelesti hanno ottenuto più trionfi (58 vittorie in 147 gare) che la squadra a cui hanno segnato più reti (206 gol) nella loro storia in campionato. Completano 42 pareggi e 47 successi gigliati, alle 20,45 big match Napoli-Roma: i partenopei sono rimasti imbattuti in otto degli ultimi nove scontri diretti nel torneo (cinque vittorie, tre pareggi), l’ultimo successo giallorosso contro gli azzurri in Serie A risale al 2 novembre 2019 (2-1 allo stadio Olimpico). Arbitra Orsato, chiude la ventesima giornata Udinese-Verona lunedì 30 gennaio alle 20,45: dopo il trionfo per 2-1 ottenuto il 3 ottobre 2022, i bianconeri potrebbero aggiudicarsi entrambe le sfide stagionali contro i gialloblù in campionato per la seconda volta dopo il torneo 2017/2018.