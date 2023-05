Serie A 2022/2023, la classifica a confronto dopo 33 giornate: boom Lazio

La classifica 2022/2023 a confronto con la stagione scorsa dopo trentatré giornate di Serie A. La Lazio vola +8 dalla stagione d’esordio di Sarri, mentre Juventus (53) e Roma (58) sono a pari punti con lo scorso campionato. Il Milan ha tredici punti in meno, mentre l’Inter ne ha nove. Dieci le lunghezze in meno per la Fiorentina. Bene la Salernitana che ha 10 punti in più. Crollo di Hellas Verona (-21) e Sampdoria (-12). Di seguito, ecco la classifica a confronto con la scorsa stagione.

Napoli 80 (+13)

Lazio 64 (+8)

Juventus 63 (0)

Inter 60 (-9)

Atalanta 58 (+6)

Milan 58 (-13)

Roma 58 (0)

Fiorentina 46 (-10)

Bologna 45 (+4)

Monza 45 (neopromossa)

Torino 45 (+4)

Sassuolo 43 (-3)

Udinese 43 (+1)

Salernitana 35 (+10)

Empoli 35 (+1)

Lecce 31 (neopromossa)

Spezia 27 (-6)

Hellas Verona 27 (-21)

Cremonese 21 (neopromossa)

Sampdoria 17 (-12)