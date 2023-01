Serie A 2022/2023, giudice sportivo: un turno a Skriniar e Barella

Sono stati resi noti i provvedimenti del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in seguito alla diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Un turno di stop per i due nerazzurri Milan Skriniar e Nicolò Barella, il primo per essere stato espulso durante la sfida contro l’Empoli, il secondo ha raggiunto la quinta ammonizione in campionato. Fermati per una giornata anche Bennacer, Celik, Dawidowicz, Henderson, Parisi e Pickel. Ammenda di 5,000€ all’Hellas Verona per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Ammenda di 4,000€ alla Salernitana per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco oggetti di varia natura