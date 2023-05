Serie A 2022/2023, giudice sportivo: sei squalificati per la 36ma giornata

Sono sei i calciatori fermati dal giudice sportivo in vista della 36ma giornata di Serie A, in campo questo fine settimana. Dopo i due rossi diretti arrivati nel finale di Fiorentina-Udinese, sia Rodrigo Becao che Giacomo Bonaventura dovranno scontare un turno di squalifica e pagare un’ammenda (10mila euro il difensore bianconero, 5mila euro il centrocampista viola). Un turno di stop anche per Amian dello Spezia, Banda del Lecce e i due juventini Cuadrado e Danilo, che hanno raggiunto la quinta sanzione.