Sentenza Juventus, Allegri: “Per noi i punti sono stati 59, come ho sempre detto”

“Per noi i punti sono stati sempre 59 come ho sempre detto, ora li vediamo visivamente, i ragazzi li hanno conquistati sul campo. Ragazzi conquistati su cosa fare stasera, sapendo delle difficoltà della partita”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che ha momentaneamente restituito i 15 punti ai bianconeri: “Dovremo avere un atteggiamento di equilibrio, la partita passa non dalla parte difensiva ma da quella offensiva, fare bene tecnicamente, soprattutto per creare difficoltà allo Sporting”.