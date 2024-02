Sassuolo-Napoli, Bigica: “La società mi ha dimostrato affetto. Ringrazio Dionisi”

“La società mi ha dimostrato grande affetto, grande rispetto nell’affidarmi questo incarico che per me è importante. Sono grato a questa società, sono pronto a dare una mano in un questo momento non facile. Voglio ringraziare mister Alessio Dionisi col quale in questi anni ho avuto grandissima sinergia”. Lo ha detto il nuovo allenatore del Sassuolo, Emiliano Bigica, ai microfoni dei media della società neroverde, alla vigilia della sfida col Napoli di domani, valida per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Quella di Calzona è “una squadra forte – ha detto Bigica – sicuramente cercheranno di fare risultato pieno. Troveranno un Sassuolo agguerrito. Con i calciatori ha cercato di instaurare un rapporto di fiducia. Sanno che c’è bisogno di tirare fuori il massimo. Dobbiamo avere quel furore agonistico per giocare ogni partita come se fosse l’ultima”.