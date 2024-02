Sassuolo-Napoli, Bigica: “Impossibile preparare una gara in due giorni, il nostro campionato inizia a Verona”

Non è andato come sperato l’esordio in Serie A per Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo che ha subito 6 gol dal Napoli. “Ho provato ad alimentare l’aspetto psicologico dei ragazzi. Il nostro campionato inizierà contro il Verona – ha spiegato l’allenatore ai microfoni di DAZN – Preparare una partita in soli due giorni era impossibile, ma ho comunque provato a toccare le corde giuste per uscire da una situazione molto pesante in termini psicologici. La gara di Verona sarà una finale e fare bene una priorità“.

Bigica ha poi analizzato il ko per 6-1 contro i partenopei: “Abbiamo provato a pressare forte e andare in avanti velocemente, ma il Napoli ci ha fatto male in contropiede. Sarà importante ritrovare coraggio e fiducia, consapevoli che non affronteremo sempre squadre come il Napoli“. Infine, sulle condizioni di Domenico Berardi: “E’ un giocatore fondamentale per noi. Ieri l’ho visto bene in partitella, perciò è venuto in panchina. Rimane a disposizione“.